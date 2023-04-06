Настю Каменских застали в Киеве на ВДНХ во время прогулки с детьми

Украинская певица Настя Каменских вместе с ОО "Сенсорика" устроила приятный сюрприз для детей, которые покинули свои дома из-за российского вторжения в Украину.

Артистка вместе с ними посетила временный приют для животных, который расположен на ВДНХ, Киев. Главной целью этого визита было подарить детям возможность на несколько часов осуществить свое мечты. Никто из детей не догадывался о том, что в этой прогулке им составит компанию известная певица, так что они встретили Настю радостным удивлением и искренними улыбками.

Настя Каменских с детьми в приюте для животных / Фото: Пресс-служба NK

Певица и ОО "Сенсорика" передали приюту корм для собак и кошек, средства для ухода и амуницию, а деткам подготовили приятные подарки. Но, конечно, главным презентом были положительные эмоции, которые дети и артистка получили от этой встречи. Вместе они познакомились с пушистыми жителями приюта, общались и много обнимались.

Настя Каменских с детьми в приюте для животных / Фото: Пресс-служба NK

"Мы — не волшебники! Но мы очень счастливы и очень гордимся тем, что смогли осуществить мечты этих детей!" — прокомментировала событие основательница ОО "Сенсорика" Елена Казакова.

Настя Каменских с детьми в приюте для животных / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских призналась, что эта встреча зарядила ее невероятным позитивом.

"У меня сейчас идет активная подготовка к туру "Я — Україна", также я лечу свои связки, на которых появилось новообразование. Но эти несколько часов с жизнерадостными детьми и животными помогли мне полностью перезагрузиться и отключиться от всех хлопот, почувствовать незабываемые эмоции и огромную радость. Если у вас нет возможности завести дома пушистого любимца, вы всегда можете приехать в приют, привезти корм и провести время с животными. Это будет полезно для вашего ментального здоровья, а самое главное — вы сделаете хорошее дело!" – отметила знаменитость.

Настя Каменских с детьми в приюте для животных / Фото: Пресс-служба NK

Кстати, Настя заметила, что больше всего детям понравился пес по кличке Джек. Он попал в приют из Гостомеля сразу после деоккупации города. По словам исполнительницы, четвероногий пленил сердца всех присутствующих.

"Его привезли из Гостомеля почти сразу после освобождения. Он очень милый и ласковый, дает лапу, любит целоваться, я просто в восторге от этой собаки. Очень надеюсь, он найдет уже совсем скоро семью, что его полюбит", — растроганно призналась певица.

Настя Каменских с детьми в приюте для животных / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, что недавно Настя Каменских поделилась, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. В связках артистки появилось новообразование. Сейчас знаменитость активно лечится, чтобы вернуть свой голос.

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