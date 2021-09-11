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Настя Каменских в белом бикини произвела фурор фото упругих аппетитных ягодиц

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Настя Каменских в белом бикини произвела фурор фото упругих аппетитных ягодиц

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Исполнительница показала фигуру в купальнике.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно демонстрировала сочную фигуру, снова порадовала своих поклонников снимком в бикини.

Так, в фотоблоге знаменитость разместила фотографию с отдыха в Турции, где появилась в белом бикини. На снимке артистка позировала на фоне джакузи и Средиземного моря, стоя спиной к камере. Звезда похвасталась своими упругими аппетитными ягодицами.

Настя Каменских в бикини / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в бикини / instagram.com/kamenskux

За 10 часов публикация собрала более 100 000 лайков и 800 комментариев. Так, фаны писали под снимком, что у Насти секси формы.

  • Кайфово
  • Огонь
  • Роскошная фигура
  • Новая Ким

Напомним, недавно Настя Каменских в халатике на голое тело устроила фотосет на кровати. Поклонники звезды были в восторге.

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