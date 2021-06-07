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Настя Каменских в бикини засветила складку на талии

Настя Каменских в бикини засветила складку на талии

instagram.com/kamenskux

Певица устроила импровизированную фотосессию.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно опубликовала фото со своей свадьбы с Потапом, не прекращает щеголять роскошными формами.

В своем Instagram звезда разместила видео, где якобы позирует для камер без макияжа в черно-белом купальнике с очками и легким пучком на голове. Во время позирования для фото на роскошном теле певицы стала заметной маленькая складка на талии. Несмотря на это Настя не волнуется из-за таких пустяков, наоборот показывает своим фолловерам настоящую себя, демонстрируя натуральную красоту.

Владелица аппетитных форм уже готова к лету. Так в своем посте в фотоблоге она отметила: "Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы уже заметили ".

В комментариях под постом Настя получила много приятных комплиментов от своих поклонников:

  • Роскошная красавица
  • Сочная фигура
  • Классная, настоящая

Напомним, что недавно Настя Каменских выпустила новую песню и клип "Красное вино", где снялась в роскошном красном платье.