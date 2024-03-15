Настя Каменских в бомбоубежище в Кременчуге дала импровизированный концерт

Украинская певица Настя Каменских устроила импровизированное выступление в бомбоубежище в Кременчуге.

14 марта артистка давала концерт в городе в рамках своего тура "Я – Украина". Но из-за воздушной тревоги выступ пришлось остановить. Вся команда вместе со зрителями спустилась в укрытие и продолжила концерт в безопасном месте.

Под аплодисменты зрителей, задавших ритм, Каменских исполнила свои песни сначала акапельно, а затем – в сопровождении гитариста и саксофониста.

"Наше настоящее – невероятно трудный период для каждого. Но мы – украинцы! Вместе мы преодолеем любые трудности. Я уверена в этом! На концерте в Кременчуге я хотела поддержать людей, подарить минуты счастья и радости. Но вышло наоборот. Каждый человек в бомбоубежище стал для меня источником вдохновения и веры, что вместе мы сможем преодолеть любые препятствия. Слава нашим защитникам и силам ПВО!" – прокомментировала певица.

Настя Каменских устроила импровизированный концерт в бомбоубежище в Кременчуге

Во время второй части тура "Я – Украина" Настя Каменских уже успела выступить в прифронтовых городах, таких как Сумы, Полтава, Запорожье, Каменское, Кривой Рог и Днепр. Каждый концерт прошел с аншлагом. Певица не только подарила позитивный настрой зрителям, но и провела благотворительные аукционы, средства из которых будут направлены на нужды проекта волонтера Таты Кеплер "Птахи".

Напомним, недавно Настя Каменских растрогала неожиданным дуэтом с автором хитов Энрике Иглесиаса. Артистка представила испанскоязычный трек Con Amor Se Cura.

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