Настя Каменских в халатике на голое тело устроила фотосет на кровати

Настя Каменских в халатике на голое тело устроила фотосет на кровати

Поклонники звезды в восторге.

Известная певица Настя Каменских, которая недавно в бикини показала аппетитные ягодицы и грудь, решила очередной раз порадовать своих поклонников.

Звезда в своем Instagram опубликовала довольно откровенные фотографии. Она решила устроить фотосет на кровати. На снимках знаменитость позирует в белом халатике, одетому на голое тело. А на одной фотографии певица игриво приспустила свой наряд.

Настя Каменских на кровати / instagram.com/kamenskux

"Хорошей пятницы вам, друзья. Расскажите, какие планы на выходные?" — поинтересовалась звезда у своих поклонников.

Настя Каменских в халатике / instagram.com/kamenskux

Ошарашены фанаты не могли пройти мимо и засыпали артистку комплиментами. В частности, в комментариях писали следующее:

Настя, ты просто секси.

Роскошно выглядишь.

Мягкой кровати тебе, Настя!

Напомним, недавно Настя Каменских игриво попозировала в ванной полностью обнаженной. Тело исполнительницы прикрывала лишь пена.

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