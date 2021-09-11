Настя Каменских в халатике на голое тело устроила фотосет на кровати

Поклонники звезды в восторге.
Известная певица Настя Каменских, которая недавно в бикини показала аппетитные ягодицы и грудь, решила очередной раз порадовать своих поклонников.
Звезда в своем Instagram опубликовала довольно откровенные фотографии. Она решила устроить фотосет на кровати. На снимках знаменитость позирует в белом халатике, одетому на голое тело. А на одной фотографии певица игриво приспустила свой наряд.
"Хорошей пятницы вам, друзья. Расскажите, какие планы на выходные?" — поинтересовалась звезда у своих поклонников.
Ошарашены фанаты не могли пройти мимо и засыпали артистку комплиментами. В частности, в комментариях писали следующее:
- Настя, ты просто секси.
- Роскошно выглядишь.
- Мягкой кровати тебе, Настя!
Напомним, недавно Настя Каменских игриво попозировала в ванной полностью обнаженной. Тело исполнительницы прикрывала лишь пена.