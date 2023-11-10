Настя Каменских в кожаном пальто полежала среди камней в атмосферном черно-белом клипе

Украинская певица Настя Каменских сегодня, 10 ноября, выпустила новый атмосферный клип на новую песню "Зірка в небі".

Композиция вышла на двух языках – украинском и испанском – "Mama Alma". Трек был написан вместе с легендарными испанскими музыкантами из группы Funambulista Диего Кантеро и Папа Латторе.

Идея композиции родилась после того, как Настя Каменских вместе с Диего Кантеро выступила в Мадриде на благотворительном концерте, посвященном Украине, где было собрано более миллиона 300 тысяч евро на помощь Украине.

Настя Каменских

По словам Насти Каменских "Зірка в небі" – это песня о чувствах, о которых хочется молчать.

"По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком наедине, чувствуя поддержку и безусловную всепоглощающую любовь, которая дарит силы преодолеть все", – уверена певица.

Режиссером видео "Зірка в небі" выступил известный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский. Современная жизнь бурна и быстра и часто не дает людям возможности остановиться, чтобы зафиксировать счастливый момент. Поэтому, кроме самой Насти Каменских, в клипе задействовано много актеров, чтобы показать, что любовь подвластна всем, независимо от цвета кожи, пола или возраста и именно это чувство делает всех нас людьми – такими разными и похожими одновременно.

Настя Каменских

Донат с каждого прослушивания будет направлен в ОО "Сенсорика", которая занимается детьми с особыми образовательными потребностями. С этой общественной организацией певица активно сотрудничает уже не первый год.

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