Настя Каменских в красных чулочках и полупрозрачном платье позировала в лифте

Настя Каменских в красных чулочках и полупрозрачном платье позировала в лифте

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Украинская певица Настя Каменских знает, как порадовать поклонников оригинальными образами.

На этот раз знаменитость взбудоражила воображение фанатов довольно откровенным нарядом. На странице в Instagram звезда поделилась несколькими фотографиями, сделанными в лифте. Автором фотосета стал Roman Kukulian.

instagram.com/kamenskux

На фотографиях Настя предстает в полупрозрачном невесомом платье с перьями, а образ дополнили красные чулки и красные перчатки. "Когда в приглашении написано "оденьтесь повседневно", — подписала в шутку Каменских.

instagram.com/kamenskux

В свою очередь, фанаты звезды не удержались, чтобы не сделать ей комплимент: "Невероятный кэжуал", "слишком красивая", "дайте "Оскар" этой богине", "очень красивая и сексуальная", — пишут фаны под постом.

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