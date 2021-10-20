Настя Каменских в купальнике очаровала роскошным видом и подтянутым прессом

Настя Каменских в купальнике очаровала роскошным видом и подтянутым прессом

Знаменитость показала фото с отдыха.

Певица Настя Каменских может очаровать не только своим творчеством, но и красотой.

Знаменитость довольно часто это демонстрирует в своем Instagram. Она публикует различные фотографии, на которых позирует в купальнике, нижнем белье, или вообще почти обнаженной.

На этот раз артистка вновь порадовала своих фанатов. Настя показала, как отдыхала в Дубае. Исполнительница опубликовала снимок, на котором позирует в салатовом купальнике.

Настя Каменских в купальнике / instagram.com/kamenskux

Звезда выбрала такой ракурс, который хорошо показал ее подтянутый живот.

Кроме этого, Каменских похвасталась сочной и стройной фигурой.

"Режим отдыха включен", — коротко подписала фото знаменитость.

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