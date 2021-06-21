Настя Каменских в купальнике соблазнительно выгнулась на газоне и похвасталась роскошными ножками

Артистка показала стройную фигуру.
Популярная певица Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала, как ей предлагали интим за деньги, не прекращает щеголять роскошными формами.
Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок, где томно нежится на солнце. Звезда в желтом купальнике и солнцезащитных очках соблазнительно закинула руку за голову. На фото Настя позирует на газоне, демонстрируя длинные ноги и идеальный загар.
"Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", — коротко подписала пост артистка.
Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.
- Настя, как всегда, невероятная
- Какая женщина, хочу себе такую же
- Какая же ты красивая
Напомним, недавно Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала снимки, где похвасталась подтянутым телом.