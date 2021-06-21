Настя Каменских в купальнике соблазнительно выгнулась на газоне и похвасталась роскошными ножками

Артистка показала стройную фигуру.

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала, как ей предлагали интим за деньги, не прекращает щеголять роскошными формами.

Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок, где томно нежится на солнце. Звезда в желтом купальнике и солнцезащитных очках соблазнительно закинула руку за голову. На фото Настя позирует на газоне, демонстрируя длинные ноги и идеальный загар.

instagram.com/kamenskux

"Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", — коротко подписала пост артистка.

Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

Настя, как всегда, невероятная

Какая женщина, хочу себе такую же

Какая же ты красивая

Напомним, недавно Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала снимки, где похвасталась подтянутым телом.

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