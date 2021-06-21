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Настя Каменских в купальнике соблазнительно выгнулась на газоне и похвасталась роскошными ножками

Настя Каменских в купальнике соблазнительно выгнулась на газоне и похвасталась роскошными ножками

instagram.com/kamenskux

Артистка показала стройную фигуру.

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно в откровенном интервью рассказала, как ей предлагали интим за деньги, не прекращает щеголять роскошными формами.

Так, на странице в Instagram исполнительница опубликовала снимок, где томно нежится на солнце. Звезда в желтом купальнике и солнцезащитных очках соблазнительно закинула руку за голову. На фото Настя позирует на газоне, демонстрируя длинные ноги и идеальный загар.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

"Спасибо, Вселенная, за еще один прекрасный день. На фото абсолютное блаженство", — коротко подписала пост артистка.

Фолловеры певицы засыпали ее комплиментами и отметили, что она роскошно выглядит.

  • Настя, как всегда, невероятная
  • Какая женщина, хочу себе такую же
  • Какая же ты красивая

Напомним, недавно Настя Каменских порадовала поклонников соблазнительными фотографиями. Звезда опубликовала снимки, где похвасталась подтянутым телом.