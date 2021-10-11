Настя Каменских в купальнике: топ откровенных фото певицы

Фигура артистки часто становится фанатам темой для обсуждения.

Певица Настя Каменских известна не только своими хитами, но и красотой.

Знаменитость не упускает возможности блеснуть аппетитными формами и выбирает для этого откровенные наряды. В Instagram артистка, на страницу которой подписалось более 5,3 млн фолловеров, публикует фотографии с отдыха, в частности, горячие снимки в бикини.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку фотографий Каменских в купальнике.

instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в бикини / instagram.com/kamenskux

В коллекции Насти сотни различных купальников, в которых она откровенно позирует и демонстрирует сочные формы.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Радует фанатов исполнительница и очень пикантными фотографиями. В частности, Каменских неоднократно обнажалась.

Обнаженная Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских топлесс / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских топлесс / instagram.com/kamenskux

Ее телу может позавидовать любая красавица, да и сама звезда не может нарадоваться своему отражению в зеркале.

instagram.com/kamenskux

Впрочем, так было не всегда. Весной артистка впервые показала, как выглядела в бикини до ошеломляющего похудения. Настя запостила фотоколлаж, на котором собрала архивные снимки с отдыха и современные.

Настя Каменских до и после похудения / instagram.com/kamenskux

"Всегда максимально открыта с вами, и хотя я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому, что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим. Главное — это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения", — написала тогда звезда.

Фигура артистки действительно менялась. Так, в 2013 году Каменских ошарашила пышными формами. Поговаривали, что певица забеременела. Звезда решительно решила заняться спортом и перейти на правильное питание. Уже позже Настя шокировала отличными результатами и до сих пор поддерживает форму.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Преданные фанаты певицы не сдерживают восторга от форм кумира. Они признаются, что мечтают иметь такую же фигуру и нередко спрашивают секрет красоты.

Пресс-служба NK

instagram.com/kamenskux

Однако, артистка также частично нарывается на критику в Сети. Некоторые считают, что подобные публикации уж слишком откровенны. Но Каменских на это не обращает внимания. Знаменитость нередко говорила, что не реагирует на хейт и продолжает наслаждаться собой и своей жизнью.

instagram.com/realpotap

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

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