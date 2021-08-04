Настя Каменских в микробикини почти обнажила упругие ягодицы

Артистка поделилась откровенным фото, сделанным на яхте.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее показывала, как утром после пробежки обнаженной плавает в прохладном бассейне, снова порадовала фанов новыми снимками.
Звезда запостила в сторис своей страницы в Instagram фото, которые были сделаны во время отпуска, где певица сейчас отдыхает вместе со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.
На снимке Настя красуется на яхте в красном откровенном купальнике.
Артистка продемонстрировала свои аппетитные формы. На фото видно пышный бюст звезды, упругие ягодицы и длинные загорелые ножки.
«Я очень горячая девушка", — пишет Каменских.
Фаны оценили такую откровенность звезды. В частности, в комментариях написали:
- Самая красивая!
- Это точно, очень горячая!
- Обожаю таких. Ты самая лучшая!
- Вы просто невероятная!
Напомним, недавно Настя размещала снимки, где топлес появилась в одних трусиках. Но тогда поклонники не слишком восприняли такую открытость Каменских. Им не очень понравилось, что Настя так часто обнажается.