Настя Каменских в микробикини почти обнажила упругие ягодицы

Артистка поделилась откровенным фото, сделанным на яхте.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая ранее показывала, как утром после пробежки обнаженной плавает в прохладном бассейне, снова порадовала фанов новыми снимками.

Звезда запостила в сторис своей страницы в Instagram фото, которые были сделаны во время отпуска, где певица сейчас отдыхает вместе со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.

instagram.com/kamenskux

На снимке Настя красуется на яхте в красном откровенном купальнике.

Артистка продемонстрировала свои аппетитные формы. На фото видно пышный бюст звезды, упругие ягодицы и длинные загорелые ножки.

instagram.com/kamenskux

«Я очень горячая девушка", — пишет Каменских.

Фаны оценили такую откровенность звезды. В частности, в комментариях написали:

Самая красивая!

Это точно, очень горячая!

Обожаю таких. Ты самая лучшая!

Вы просто невероятная!

Напомним, недавно Настя размещала снимки, где топлес появилась в одних трусиках. Но тогда поклонники не слишком восприняли такую открытость Каменских. Им не очень понравилось, что Настя так часто обнажается.

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