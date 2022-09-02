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Настя Каменских в обольстительном образе представила клип, снятый до войны

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Настя Каменских в обольстительном образе представила клип, снятый до войны

Настя Каменських

Певица Настя Каменских опубликовала клип, снятый еще до полномасштабной войны.

Премьера клипа Насти Каменских (NK) на новую украиноязычную песню "Кришталь" была запланирована на март, но из-за войны в Украине композиция увидела свет только в сентябре.

Как рассказала певица в своем Instagram, видео было снято еще в середине февраля. После начала боевых действий Каменских долго решалась на то, чтобы наконец-то поделиться с поклонниками новым клипом.

Окончательное решение она приняла после благотворительных концертов в Европе. Во время выступлений Каменских исполняла новый хит "Кришталь", который пришелся по душе ее слушателям. Посовещавшись с поклонниками, NK все же запремьерила песню.

"Кришталь" – это песня о тернистом пути любви. В ней изначально было заложено немного другое содержание. Но я поняла, что сейчас она зазвучала совсем по-другому. Потому что, несмотря на романтизацию отношений в это нелегкое время, есть и другая сторона, с которой сталкиваются лишь некоторые пары", — рассказала о композиции Каменских.

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