Настя Каменских в обольстительном образе представила клип, снятый до войны

Премьера клипа Насти Каменских (NK) на новую украиноязычную песню "Кришталь" была запланирована на март, но из-за войны в Украине композиция увидела свет только в сентябре.

Как рассказала певица в своем Instagram, видео было снято еще в середине февраля. После начала боевых действий Каменских долго решалась на то, чтобы наконец-то поделиться с поклонниками новым клипом.

Окончательное решение она приняла после благотворительных концертов в Европе. Во время выступлений Каменских исполняла новый хит "Кришталь", который пришелся по душе ее слушателям. Посовещавшись с поклонниками, NK все же запремьерила песню.

"Кришталь" – это песня о тернистом пути любви. В ней изначально было заложено немного другое содержание. Но я поняла, что сейчас она зазвучала совсем по-другому. Потому что, несмотря на романтизацию отношений в это нелегкое время, есть и другая сторона, с которой сталкиваются лишь некоторые пары", — рассказала о композиции Каменских.

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