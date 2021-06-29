Настя Каменских в обтягивающем неоновом платье похвасталась роскошными формами

Артистка поделилась соблазнительным снимком.

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно устроила импровизированный фотосет в бикини дома, продолжает радовать фанов привлекательными снимками.

В фотоблоге артистка запостила несколько фотографий, на которых позирует в обтягивающем платье зеленого оттенка. На фото Настя разбавила образ серебряными украшениями: серьгами, подвеской и браслетом.

instagram.com/kamenskux

"Ваши мысли, ваше настроение и каждый день в вашей жизни — пусть они будут яркими", — подписала пост певица.

instagram.com/kamenskux

Фолловеры звезды не обошли ее фото и засыпали Настю комплиментами. Они отметили, что знаменитость выглядит роскошно.

Красивая и сексуальная

Настя все красивее и красивее

Как всегда, выглядишь на миллион

Напомним, недавно Настя Каменских озадачила поклонников снимком в постели. Некоторые пользователи предположили, что Настя держит на руках новорожденного малыша.

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