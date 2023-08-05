Настя Каменских в плюшевом костюме показалась без макияжа на домашнем селфи

Украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит дома.

Знаменитость поделилась с фанами в Instagram новой фотографией, на которой позирует в своей гардеробной в уютном плюшевом костюме с коротким топом и шортиками.

На фото Каменских показала, как выглядит без яркого макияжа, а также поделилась своими мыслями об уходе и заботе о себе.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Как призналась артистка, в последнее время она редко позволяла расслабиться и уделить время косметическим процедурам.

"Решила немного уделить время само себе! Себе как девушке! Давно не давала себе полного внутреннего разрешения на это, но пожалуй, иногда надо. Для меня забота о себе – это важная часть здоровой и сбалансированной жизни. Здоровый образ жизни начинается с внимательного отношения к своего тела и души. Каждый из нас заслуживает немного заботы о себе", — написала Каменских.

Напомним, недавно Потап показал, как они из Каменских на свадьбе в Киеве погуляли.

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