Настя Каменских в роскошной вышиванке позировала возле яблони в собственном саду

Настя Каменских поделилась, что первое, что она сделала, вернувшись через полгода в Украину после полномасштабного вторжения России – посетила маму.

После этого артистка уехала домой и была до слез ошеломлена, увидев, что яблоня в ее саду впервые дала плоды. Каменских была настолько счастлива, что даже записала короткое видео возле дерева.

На странице в Instagram исполнительница запостила ролик, где изображена в роскошной вышиванке. Певица сидит на траве возле яблони и демонстрирует фанам ее плоды. Под видео Каменских процитировала строчки из стихотворения легендарной украинской поэтессы Лины Костенко:

"Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить" — Л.Костенко" — написала Каменских.

Отметим, что также по приезде в Украину Настя отправилась в Ирпень, где пообщалась с волонтерами, которые отстраивают город после российских оккупантов, и спела для активистов.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как война повлияла на ее отношения с Потапом и за какие деньги живут супруги.

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