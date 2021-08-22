Настя Каменских в розовом купальнике похвасталась аппетитными ягодицами

Артистка поделилась пикантными фотографиями.

Украинская певица Настя Каменских любит показывать свою стройную фигуру. Недавно она публиковала фото в мини-бикини, а теперь снова поделилась эротическими снимками.

Так, на своей странице в Instagram исполнительница показала, как отдыхает в перерывах между концертами. Она опубликовала новые фотографии, на которых стоит на пирсе в розовом купальнике.

Настя Каменских в купальнике / instagram.com/kamenskux

На фото артистка соблазнительно демонстрирует свои красивые формы: аппетитные ягодицы, плоский животик и длинные ножки.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

«Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть время понежиться на солнышке и насладиться моментом», — подписала пост Каменских.

Напомним, не так давно она отдыхала в Хорватии. Тогда исполнительница также делилась различными пикантными фотографиями. Певица показывала снимки, на которых эротично позировала в бикини и показала свои пышные формы.

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