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Настя Каменских в свитере с нецензурным обращением к Путину отреагировала на удары РФ по Украине

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2748
Время на прочтение
1 мин
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Настя Каменских в свитере с нецензурным обращением к Путину отреагировала на удары РФ по Украине

Настя Каменских

Артистка показала красноречивый образ.

Певица Настя Каменских после очередного массированного ракетного удара по Украине вышла на связь с поклонниками.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась новой фотографией. На фото Каменских позировала в свитере цвета фуксии с красноречивой надписью, адресованной русскому диктатору: "F*ck you Putin".

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В подписи к фото певица на двух языках — английском и украинском — написала о преступлениях россиян в Украине.

"Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильные и непобедимые!", — высказалась Каменских.

Напомним, что 29 мая российская армия дважды нанесла удары ракетами и дронами по мирным украинским городам. В результате вражеской атаки в столице были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах города.

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Дата публикации
Просмотры
2748
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