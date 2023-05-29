Настя Каменских в свитере с нецензурным обращением к Путину отреагировала на удары РФ по Украине

Певица Настя Каменских после очередного массированного ракетного удара по Украине вышла на связь с поклонниками.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась новой фотографией. На фото Каменских позировала в свитере цвета фуксии с красноречивой надписью, адресованной русскому диктатору: "F*ck you Putin".

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В подписи к фото певица на двух языках — английском и украинском — написала о преступлениях россиян в Украине.

"Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильные и непобедимые!", — высказалась Каменских.

Напомним, что 29 мая российская армия дважды нанесла удары ракетами и дронами по мирным украинским городам. В результате вражеской атаки в столице были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах города.

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