Настя Каменских в свитере с нецензурным обращением к Путину отреагировала на удары РФ по Украине

Артистка показала красноречивый образ.
Певица Настя Каменских после очередного массированного ракетного удара по Украине вышла на связь с поклонниками.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась новой фотографией. На фото Каменских позировала в свитере цвета фуксии с красноречивой надписью, адресованной русскому диктатору: "F*ck you Putin".
В подписи к фото певица на двух языках — английском и украинском — написала о преступлениях россиян в Украине.
"Регулярные ракетные атаки и атаки дронами. Они терроризируют мирное население, потому что надеются запугать и истощить. Но мы не сломаемся и не сдадимся. Потому что сильные и непобедимые!", — высказалась Каменских.
Напомним, что 29 мая российская армия дважды нанесла удары ракетами и дронами по мирным украинским городам. В результате вражеской атаки в столице были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах города.
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