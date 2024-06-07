Настя Каменских в топе и шортах похвасталась стройной фигурой и рассказала, как тренируется

Украинская певица Настя Каменских объяснила, почему изменила свое отношение к спорту и как сейчас держит себя в форме.

Как признается артистка в фотоблоге, всю жизнь ее сопровождает спорт. Однако Настя отметила, что в начале она долго истощала себя очень большими нагрузками, о чем впоследствии пожалела.

"Всю свою жизнь я пыталась контролировать каждый его аспект. Именно благодаря такому гиперконтролю и самодисциплине мне удалось впервые прийти в свою идеальную форму. Тогда я делала все: изнурительные тренировки, строгий режим питания, планирование графиков отдыха и работы, уходовые процедуры. Работала, как робот, и добросовестно выполняла задачу за задачей. Это давало классные результаты, которые видели все. Но тогда я совсем не задумывалась о том, какие могут быть последствия таких нагрузок", – призналась звезда.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Каменских осознала, что не стоит себя перегружать и начала иначе относиться к спорту. В частности, больше уделять внимание заботе о себе и быть преданной не только красивым формам, но и здоровью. Так, теперь стройной фигуре звезда обязана плаванию, йоге, растяжке и упражнениям по корректировке осанки.

"Сейчас решила кардинально пересмотреть свое отношение к спорту и здоровому образу жизни. Я поняла, что настоящая забота о себе должна базироваться на любви к своему телу, а не на истощении и постоянной борьбе. Именно так на смену изнурительной силовой тренировке в мою жизнь пришли плавания, упражнения для здоровой спины, йога и растяжка. Но больше всего я начала уделять времени правильной и здоровой осанке. Теперь мои занятия спортом направлены не только на достижение эстетики тела, но и на постоянное улучшение здоровья", - отметила звезда.

Напомним, недавно певица Майли Сайрус рассказала о своих оригинальных тренировках на каблуках и взбудоражила воображение фанов пикантным фотосетом с обнаженной грудью.

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