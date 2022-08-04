Настя Каменских в веночке и в поле анонсировала выход украиноязычной песни

Певица Настя Каменских готовит к выпуску новый трек "Коли мине війна" и живописный клип к нему.

О грядущей премьере исполнительница сообщила на странице в Instagram и показала фрагмент видео. В нем Каменских предстает в белоснежном платье, с веночком на голове, а съемки, судя по кадрам в видео, проходили где-то в поле.

"Коли мине війна". Песня о любви, живущей вне времени и пространства", — прокомментировала Настя.

Также артистка сообщила, что премьера состоится уже 5 августа.

В свою очередь, поклонники певицы отметили, что ждут выхода клипа с нетерпением: "Вау! Чувствую, как эта песня залетит на первые места в трендах", "очень красивая", "не могу дождаться", "жду, это должно быть что-то невероятное".

Как известно, Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались в Испании. Настя объяснила, что они поехали туда, чтобы поработать над альбомом, и о войне не знали.

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