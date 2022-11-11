Настя Каменских в вышиванке спела с Артемом Пивоваровым зажигательную песню на стихи Павла Тычины

Украинская певица Настя Каменских (NK) и Артем Пивоваров представили общий зажигательный трек "Там у тополі".

Первый общий дуэт исполнители записали в рамках проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Черно-белый клип, снятый на фоне украинских пейзажей, артист запремьерил на своем YouTube-канале.

В основу музыкальной композиции легли стихи известного украинского поэта Павла Тычины — "Там тополі у полі" и "Де тополя росте...".

"В своих произведениях Павел Тычина очень мастерски описывает природу и взаимодействие человека с ней. Его поэзия полна любовью к украинским пейзажам. К тому же поэт настолько метко передает каждую деталь, что можно практически почувствовать буйный ветер, пение тополя или шум ржи, которые он пишет. Многим украинцам сейчас очень не хватает родных пейзажей, поэтому работа "Там у тополі" — возможность мысленно перенестись на родину во время прослушивания песни или просмотра видео", — поделился Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: Пресс-служба Артема Пивоварова

Настя Каменских призналась, что для нее участие в проекте коллеги было своеобразным экспериментом, но она с радостью приобщила к созданию нового звучания украинской классики.

"В песне "Там у тополі" звучат слова прославленного Павла Тычины из двух невероятных произведений, в которых тополь — символ величия человеческого духа, его жажда свободы и счастья. Сегодня для всех украинцев это имеет особый смысл. Поэтому было по-настоящему волнительно записывать я хотела вокально передать ту энергию и мощь, которыми пронизаны слова автора и подчеркнуть это качественным мощным музыкальным сопровождением. в каждом звуке”, – поделилась Настя.

Настя Каменских (NK) / Фото: Пресс-служба Артема Пивоварова

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