Настя Каменских вернулась в Украину и рассказала, чем занималась пять месяцев за границей

Артистка впервые с начала войны дала интервью на ТВ после возвращения в Украину.

Настя Каменских посетила студию "Сніданку з 1+1" и поделилась эмоциями после того, как ступила на родную землю. По словам исполнительницы, в первую очередь она поехала к маме, которая уже долгое время находится в Украине. А потом поехала в их дом с Потапом, где все еще осталось с Нового года:

"Совершенно по-другому пахнет своя земля, и, конечно, и целовала и припадала. Я поехала к своей маме, она долгое время уже здесь. Потом в свой дом, там еще все с нового года осталось", — сказала Настя.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Звезда поделилась, что уже слышала в Украине сирены, однако раньше она слышала тревогу на концерте в Литве:

"Я слышала их не впервые. Потому что когда я была в Литве, я впервые услышала на благотворительном концерте и там включили ее прямо на весь зал, это очень страшно", — поделилась Каменских.

За пять месяцев, которые Настя находилась за границей, она с благотворительными концертами объездила полмира – артистка была и в Испании, и в Чехии, и в США, и в Израиле. За это время Каменских собрала 75 миллионов гривен для помощи украинцам и продолжает собирать.

Также Настя поделилась, что за границей давала очень много интервью. В частности, призналась артистка, иностранцы мало знают о войне в Украине и даже называют ее конфликтом. Поэтому Каменских имела целью донести людям правду о том, что происходит в нашей стране:

"YouTube, все порталы – они блокируют видео, которое видим мы. Потому что не соответствует их сообществу. Когда в Instagram много выкладываешь, тебя блокируют. Я очень много даю интервью, потому что я хочу быть рупором, голосом своей страны. Мне нужно показывать, рассказывать, как это происходит… А не просто… Меня спросили в Америке: "А что вы думаете по поводу этого конфликта?". Я как там раздала! Какой конфликт? Вы в своем уме? Вы понимаете, что у нас геноцид, какой конфликт. Я показываю все эти видео из Бучи, из Ирпеня. Они этого не видят. И потому важно рассказывать, чтобы люди распространяли правду", — отметила Настя.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Впрочем, вернулся ли вместе с Настей Каменских ее муж Потап и где он -певица не сказала ни слова.

Напомним, Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались в Испании. Настя объяснила, что они поехали туда, чтобы поработать над альбомом, и о войне не знали.

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