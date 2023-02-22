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Настя Каменских во время концерта в Варшаве исполнила хиты "Это моя ночь" и Loca по-украински

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1448
Время на прочтение
1 мин
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Настя Каменских во время концерта в Варшаве исполнила хиты "Это моя ночь" и Loca по-украински

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка отправилась в концертный тур в поддержку Украины.

Певица Настя Каменских после затишья в своей карьере вернулась к творчеству и отправилась в тур с благотворительными концертами.

В настоящее время исполнительница находится в Польше. Свой первый концерт в поддержку Украины Каменских отыграла 18 февраля в столице Польши Варшаве. Отметим, что во время выступления артистка порадовала поклонников украиноязычной версией своих хитов "Это моя ночь" и Loca.

Соответствующими видео на своем Telegram-канале поделилось издание "Музвар".

Отметим, что 24 февраля у Насти Каменских запланирован концерт в городе Жешув, 25-го – в Вильнюсе. А в марте, апреле и мае исполнительница отправится в тур по городам Украины.

Напомним, несколько недель назад Настя Каменских впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Тогда артистка рассказала, почему долго молчала, где находится и чем занимается. В частности, Настя поделилась с фанами, что она постепенно начинает выходить из замкнутого состояния и много времени уделяет своему психологическому здоровью.

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Дата публикации
Просмотры
1448
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