Настя Каменских восхитила, как с 69-летней мамой дома на кухне готовила

Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов семейным контентом.

Так, исполнительница в фотоблоге показала свою маму Лидию Петровну, которая недавно отпраздновала день рождения. Вместе с родным человеком артистка взялась за приготовление круассанов в своем доме. Каменских показала, как с мамой собственноручно их старательно лепила и выкладывала на противень. Звезда призналась, что осталась очень довольна проведенным временем с Лидией Петровной.

Настя Каменских с мамой / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Решили с мамой порадовать себя вкусненьким и приготовить круасаны. Наслаждались процессом и иногда вместе", — отметила артистка.

И уже после выпечки Настя показала фанам результат. Однако, по словам певицы, ожидания не оправдались. И готовые круассаны им не понравились.

"На этот раз у нас ничего не получилось", – поделилась Каменских.

Настя Каменских с мамой напекла рогаликов / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показалась со своим мужем Мишей Кацуриным и засветила интерьер своего просторного дома под Киевом. К тому же муж артистки показал, как она в постели с его детьми играет.

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