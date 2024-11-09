Настя Каменских восхитила, как с 69-летней мамой дома на кухне готовила

Артистка рассказала об их кулинарных экспериментах.
Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов семейным контентом.
Так, исполнительница в фотоблоге показала свою маму Лидию Петровну, которая недавно отпраздновала день рождения. Вместе с родным человеком артистка взялась за приготовление круассанов в своем доме. Каменских показала, как с мамой собственноручно их старательно лепила и выкладывала на противень. Звезда призналась, что осталась очень довольна проведенным временем с Лидией Петровной.
"Решили с мамой порадовать себя вкусненьким и приготовить круасаны. Наслаждались процессом и иногда вместе", — отметила артистка.
И уже после выпечки Настя показала фанам результат. Однако, по словам певицы, ожидания не оправдались. И готовые круассаны им не понравились.
"На этот раз у нас ничего не получилось", – поделилась Каменских.
Напомним, недавно певица Надя Дорофеева показалась со своим мужем Мишей Кацуриным и засветила интерьер своего просторного дома под Киевом. К тому же муж артистки показал, как она в постели с его детьми играет.
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