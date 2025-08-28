Настя Каменских возмутила концертом в США с русскоязычными песнями и заявлениями о "неважно, на каком языке"

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских попала под волну хейта среди украинцев из-за своего русскоязычного выступления на концерте в США.

Она вместе с мужем Потапом во время полномасштабного вторжения потеряла популярность в Украине, а сейчас пытается строить карьеру за рубежом. Недавно артистка отправилась в тур по городам США.

21 августа Каменских выступила в Чикаго, 22 — в Майами, 23 — в Нью-Йорке. Впрочем, волну обсуждений вызвало то, что на сцене певица исполняла не только украиноязычные композиции, но и песни на русском языке.

В Сети распространяют видео с концерта в Майами, где NK пела хиты "Красное вино", "Это моя ночь" и "Попа как у Ким". Более того, со сцены артистка обращалась к публике также на русском.

Пользователи соцсетей отреагировали с критикой:

Лучше бы пела на украинском, Настюша, зачем тебе тот язык и те старые песни?

Забыла родной язык. Допрыгалась!

А на русском петь опять нормально? Или что в других странах делается, то никто в Украине не заметит?

Пока сама Каменских не комментирует скандал, дискуссия вокруг ее выступлений в США набирает обороты.

