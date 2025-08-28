- Дата публикации
Настя Каменских возмутила концертом в США с русскоязычными песнями и заявлениями о "неважно, на каком языке"
На певицу полилась большая волна хейта.
Украинская певица Настя Каменских попала под волну хейта среди украинцев из-за своего русскоязычного выступления на концерте в США.
Она вместе с мужем Потапом во время полномасштабного вторжения потеряла популярность в Украине, а сейчас пытается строить карьеру за рубежом. Недавно артистка отправилась в тур по городам США.
21 августа Каменских выступила в Чикаго, 22 — в Майами, 23 — в Нью-Йорке. Впрочем, волну обсуждений вызвало то, что на сцене певица исполняла не только украиноязычные композиции, но и песни на русском языке.
В Сети распространяют видео с концерта в Майами, где NK пела хиты "Красное вино", "Это моя ночь" и "Попа как у Ким". Более того, со сцены артистка обращалась к публике также на русском.
Пользователи соцсетей отреагировали с критикой:
Лучше бы пела на украинском, Настюша, зачем тебе тот язык и те старые песни?
Забыла родной язык. Допрыгалась!
А на русском петь опять нормально? Или что в других странах делается, то никто в Украине не заметит?
Пока сама Каменских не комментирует скандал, дискуссия вокруг ее выступлений в США набирает обороты.
