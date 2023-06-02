Настя Каменских впервые отреагировала на ситуацию с розыгрышем внедорожника

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг ее розыгрыша внедорожника.

В интервью сайту ТСН.ua исполнительница объяснила, что у нее не было цели кого-то оскорбить или задеть чьи-то чувства. Тогда Настя собирала деньги на автомобили для военных на своих концертах в рамках благотворительного тура "Я – Україна". Этот розыгрыш должен был быть еще одной активностью, откуда планировалось добавить средства на необходимую сумму сбора.

Настя Каменских в благотворительном туре "Я – Україна"

"Для меня целью было дать возможность кому-то получить приз, который всегда в таких активностях готовят и предоставляют организаторы конкурса, ведь есть большое количество людей, кому просто необходимо отвлекаться хотя бы на короткий период времени. И как бы это ни воспринималось разными взглядами, давать эмоцию радости, в том числе и от активностей с подарками – это то, что мы должны делать. Сегодня поводов для радости не так уж много и надо их генерировать. На этот раз конкурс решили отменить", – рассказала Каменских.

Напомним, в середине мая Настя Каменских попала в неприятную ситуацию с розыгрышем внедорожника, из-за чего артистку захейтили. Звезда объявила именной "благотворительный конкурс", во время которого она подарила бы кому-то из подписчиков внедорожник, стоимостью более полутора миллионов гривен. Кроме того, по словам Каменских, из этого розыгрыша она должна была отправить донат в 100 тысяч гривен на нужды батальона "Азов".

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