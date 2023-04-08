Настя Каменских впервые после потери голоса вышла на сцену и не смогла полноценно спеть

Артистка сама констатирует, что возможность петь еще не вернулась к ней на все 100%.

Украинская певица Настя Каменских приняла участие в благотворительном концерте "Музыка войны", организованном порталом muzvar.ua.

Как рассказала артистка, ее пригласили исполнить несколько песен. Больше, к сожалению, Каменских пока спеть не в силе, поскольку активно восстанавливает голосовые связи после болезни.

Как известно, две недели назад Настя ошеломила, что в ее голосовых связках появилось новообразование. Певица могла полностью потерять голос. Сейчас Каменских лечится, но отказать в хорошем деле не смогла.

Также звезда поделилась в Instagram коротким видео со своего первого, кстати, после болезни выступления на сцене. Настя исполняла трек "Обіцяю". Было видно, что певице пока тяжело брать высокие ноты, поэтому ей активно помогали петь песню поклонники:

"Хотя сегодня мое выступление было очень коротким и, как вы видите на видео с выступлений, возможность петь еще не вернулась ко мне на все 100%. Но я благодарна вам за всю любовь и поддержку, которую испытала сегодня на сцене перед вами. Уже скоро мое лечение будет завершено, работа связок восстановится и мы еще мощнее споем на концертах в рамках тура "Я – Україна", — прокомментировала свое выступление Каменских.

Поддержал супругу рэпер и продюсер Потап. Под постом Насти он написал "Bravo!" и оставил смайлики в виде аплодисментов, сердечка и огонька. На что Настя ответила мужу тоже сердечком.

Отметим, что из-за появления новообразования в связках Настя Каменских была вынуждена перенести даты своего всеукраинского тура "Я — Україна". Позже артистка показала, как в больнице проходит интенсивное лечение.

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