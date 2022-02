Настя Каменских впервые рассказала, как выбирала свадебное платье на церемонию с Потапом

Также артистка показала эксклюзивные кадры со свадебной церемонии.

В канун Дня всех влюбленных украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанами историей о том, как она выбирала свадебное платье.

Ровно год назад вышло видео на хит "Почуття", в котором Настя снова надела свой свадебный наряд. А сегодня в своем блоге исполнительница рассказала о том, как выбирала это платье, и впервые поделилась эксклюзивными кадрами со свадебной церемонии.

"Я, как и каждая девочка, естественно, миллион раз представляла себе свое платье. Именно то самое платье, в котором я пойду под венец", - говорит певица. Несколько лет она смотрела американскую программу Say Yes to the Dress. Действие программы проходит в одном из самых знаменитых американских салонов, где девушки записываются на примерку и выбирают себе свадебное платье. "Ты за всем этим следишь, оцениваешь, нравиться тебе или не нравится, - рассказывает NK. - Там миллионы платьев, и даже самая требовательная невеста находит себе наряд".

Хотя певица заранее знала, какой силуэт платья она ищет, примерять пришлось не один и не два, а десятки вариантов, ведь ты никогда не знаешь, какой именно наряд окажется "тем самым". В салон вместе с ней отправилась целая "группа поддержки": мама Насти, подруга Аня и организаторы церемонии Люда и Лена Голубицкие.

"Это был трогательный момент, потому что каждый раз, когда я выходила, девочки начинали плакать и кричать: "О, этот так мило! Это так круто! Вот оно, вот оно!". И вот уже двадцатое платье пошло, а они все говорили "Вот оно!", - смеется певица.

В итоге NK выбрала платье известно израильского дизайнера. И хотя свой наряд певица называет произведением искусства, она уверяет, что дело не в марке или дизайне. "Дело в том, что когда ты одеваешь тот самый наряд, то ты на сто процентов понимаешь, что именно это платье ты наденешь, когда будешь идти под венец", - говорит она.

Настя очень любит свой свадебный наряд и до сих пор его хранит. Год назад она надела его вновь для съемки видео к треку "Почуття". "Как только я его надела, такие сразу у меня воспоминания невероятные! Даже выступили слезы, потому что этот праздничный день пролетел для меня как мгновение! У меня было столько прекрасного, столько ярких впечатлений, что захотелось на секундочку туда вернуться", - рассказывает певица.

Одним из самых ярких воспоминаний Настя считает реакцию папы во время свадебной церемонии. "Я шла под венец одна, потому что мой папа уже не мог ходить, ему было тяжело. И я помню, что я практически уже дошла до Леши, в этом наряде, с длинной такой фатой. Я обернулась, подошла к папе и поцеловала его. Мне запомнилось, что у него на глазах были слезы радости и счастья от того, что он увидел этот мой самый счастливый день", - вспоминает певица.

В свадебном выпуске своего блога Настя также рассказывает о том, как подбирала свадебную прическу и макияж. А также советует будущим невестам обязательно готовить на церемонию два платья: одно праздничное, "официальное", а второе - для танцев и веселья. Кроме того, в этом видео певица поделилась уникальными кадрами со свадебной церемонии, первого танца и праздничного шоу.

Читайте также: