Настя Каменских впервые за длительное время показала романтическое фото с Потапом

Украинская певица Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап в последнее время почти не делятся совместным контентом и не рассказывают подробности личной жизни.

Такое поведение артистов провоцирует в Сети немало сплетен. Поговаривают, что пара даже не вместе. Впрочем, супруги продолжают опровергать слухи. Сегодня, 8 мая, Настя Каменских впервые за долгое время поделилась романтическим фото с Потапом. Правда, на снимке можно заметить только рэпера. Тем временем певица нежно держала рукой лицо музыканта.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Романтичной фотографией исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что рэпер празднует день рождения. Потапу исполняется 43 года.

Артистка в своем фотоблоге нежно поздравила мужа с праздником: "С днем рождения, любовь".

А вот сам Потап пока на поздравления жены не успел отреагировать.

Напомним, 8 мая день рождения также отмечает ведущая Лилия Ребрик. Знаменитости исполняется 43 года. Артистка уже показала, как ее с праздником нежно поздравил муж, танцор Андрей Дикий.

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