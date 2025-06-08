Настя Каменских впервые за долгое время показала маму-красавицу и их редкую встречу

Настя Каменских

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Украинская певица Настя Каменских, которая недавно ответила на публичные заигрывания известного певца, показала редкую встречу.

В своем фотоблоге артистка поделилась радостной новостью. Она обнародовала кадры вместе со своей мамой. На изображении улыбающаяся Лидия попозировала в джинсовом жилете за столом. В руках женщин заметны бокалы, которые они подняли за такую теплую встречу.

Мама Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Больше подробностей Настя не стала раскрывать. Так же место встречи певица не отмечала. Только накануне похвасталась своим концертным нарядом. Поэтому очевидно исполнительница увиделась с родным человеком между выступлениями. В свою очередь, счастливый вид Лидии выразил все эмоции от встречи со звездной дочерью.

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Отметим, ранее продюсер Потап делился, что во время войны живет с женой Настей Каменских сразу на несколько стран. В частности, звездная парочка, кроме Киева, чаще всего находится в Испании, Майами и Дубае.

Напомним, недавно певица Юлия Санина показала свою переписку с мамой во время ночного массированного обстрела Киева.