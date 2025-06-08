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Настя Каменских впервые за долгое время показала маму-красавицу и их редкую встречу
Семейство отправилось на совместный обед.
Украинская певица Настя Каменских, которая недавно ответила на публичные заигрывания известного певца, показала редкую встречу.
В своем фотоблоге артистка поделилась радостной новостью. Она обнародовала кадры вместе со своей мамой. На изображении улыбающаяся Лидия попозировала в джинсовом жилете за столом. В руках женщин заметны бокалы, которые они подняли за такую теплую встречу.
Больше подробностей Настя не стала раскрывать. Так же место встречи певица не отмечала. Только накануне похвасталась своим концертным нарядом. Поэтому очевидно исполнительница увиделась с родным человеком между выступлениями. В свою очередь, счастливый вид Лидии выразил все эмоции от встречи со звездной дочерью.
Отметим, ранее продюсер Потап делился, что во время войны живет с женой Настей Каменских сразу на несколько стран. В частности, звездная парочка, кроме Киева, чаще всего находится в Испании, Майами и Дубае.
Напомним, недавно певица Юлия Санина показала свою переписку с мамой во время ночного массированного обстрела Киева.