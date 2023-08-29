Настя Каменских впервые за долгое время показала романтическое фото с Потапом и заговорила о любви

Украинская певица Настя Каменских впервые за длительное время порадовала поклонников контентом со своим мужем, рэпером Потапом.

В своем Instagram артистка опубликовала романтический снимок с возлюбленным. На фото Настя позировала перед камерой, обняв одной рукой мужа. Тем временем рэпер нежно положил голову на плечо своей жены.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Под фотографией Каменских поразмышляла, почему важно беречь в себе любовь. Певица отметила, что именно это теплое чувство помогает творить, становиться лучше. По словам Насти, благодаря любви появляются приятные моменты и незабываемые воспоминания.

"Сейчас особенно важно беречь в себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви выходят лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями самих себя, именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех окружающих вас", — подумала исполнительница.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что недавно Настя Каменских рассекретила, благодаря чему она держит эмоциональное равновесие и поддерживает внутреннее гармоническое состояние.

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