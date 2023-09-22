Настя Каменских впервые за долгое время выпустила новый клип, в котором предстала с другой известной певицей

Украинская певица Настя Каменских впервые за определенный период времени представила новую лирическую композицию "Сяйво" и сразу нежный клип к ней.

Отметим, что этот трек Каменских записала в дуэте с другой исполнительницей SWOIIA, которую многие помнят как маленькую певицу Ассоль.

Как рассказала Настя, когда она создавала эту композицию, у нее был определенный месседж:

"Сяйво" – песня, которая вдохновляет и заряжает в этот нелегкий период. Мы все помним, что самые темные времена перед рассветом. Сейчас все украинцы мечтают о рассвете без тревог. Внутри каждого из нас есть внутреннее сияние и когда более сорока миллионов украинцев объединяют это сияние в невероятной мощности поток, он должен принести в жизнь каждого свет и добрые события. Именно поэтому мне пришла идея создать такую песню", – прокомментировала Каменских.

Режиссером видео к песне выступил креативный директор "Евровидения 2023" от Украины, режиссер-постановщик и клипмейкер Герман Ненов. С Настей Каменских они работают уже не первый год и, по словам режиссера, у них всегда была максимальная синергия и единство мнений. А вот со SWOIIA на съемочной площадке они встретились впервые. Как отметил Ненов, у артисток вышла удивительно органическая коллаборация, в которой они не конкурировали муж собой, а тонко чувствовали и дополняли друг друга перед камерой.

"Это видео – цветовая палитра эмоционального состояния каждого украинца этой осенью. Черный – цвет скорби и тоски, которую сейчас испытывает в своем сердце каждый из нас. Белый – цвет света, чистоты сердец, мыслей каждого из нас. Оранжевый – цвет рассвета, надежды и веры в светлое будущее. А серебряный цвет символизирует стальные несокрушимые сердца каждого из нас. Именно на языке цветов я пытался сформировать настроение этой видеоработы и сделать ее максимально теплой и чистой", – прокомментировал идею клипа Ненов.

Настя Каменских и SWOIIA

Напомним, недавно Настя Каменских сделала еще один музыкальный подарок поклонникам и перевела свой хит "Это моя ночь" на украинский.

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