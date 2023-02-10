Настя Каменских впервые за долгое время вышла на связь с фанами, сообщила, где находится и чем занимается

Исполнительница призналась, что сейчас сосредоточилась на своем психологическом здоровье.
Украинская певица Настя Каменских достаточно долго не давала ничего о себе знать, чем обеспокоила своих поклонников.
Однако на днях артистка вышла на связь и поделилась, почему долго не появлялась в соцсетях и чем занимается. По словам Каменских, она постепенно начинает выходить из замкнутого состояния и много времени уделяет своему психологическому здоровью.
"Сейчас трудные времена для всех украинцев. Но со временем учимся быть еще более устойчивыми. Поэтому я уделяю много внимания психологическому здоровью сейчас и стараюсь быть в режиме. Постепенно начинаю выходить из замкнутого состояния и делать то, что умею лучше всего – творить", – поделилась Каменских.
Также артистка рассказала фанам, что снова возвращается к спортивным тренировкам, ведь за последнее время выпала из режима и набрала немного лишнего веса.
Кроме того, Каменских не прекращает работать, активно создает новые песни и готовится к туру "Я – Украина", с которым уже скоро поедет по городам нашей страны.
Звезда призналась, что не отчаиваться и двигаться вперед ей помогает вера в победу и творчество.
Напомним, темвременем олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые с начала полномасштабной войны приехала из США в Украину и показала, каким был ее путь домой.
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