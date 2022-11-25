Настя Каменских выпустила трек о зиме, сложной для каждого украинца

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников музыкальной новинкой.

Артистка выпустила свежую композицию под названием "Мама-зима" и лирик-видео к ней. Как отметила сама Настя, эта композиция о зиме, которая является сложной для каждого украинца. Этим треком артистка призывает слушателей продолжать верить в лучшее, как бы холодно и темно ни было вокруг.

"Зима-омана", она будто создана, чтобы подарить нам волшебство предновогоднего чуда. И это чудо у нас будет – назло всем тем, кто хочет уничтожить несгибаемый украинский народ! Я очень хочу, чтобы, несмотря на зиму и тьму вокруг, мы всегда прислушивались к своим чувствам. Сейчас так важно беречь в себе внутренний свет и не терять надежду на лучшее, ведь как бы ни было холодно, нас всегда греют самые сильные чувства – любовь и вера в свою силу!" – рассказала Каменских.

Певица уверена: страстная любовь и жажда жизни, присущие украинскому народу, наделяет каждого из нас незаурядной силой. И только поверив в новогоднее чудо и объединив свои горячие сердца, мы сможем пережить эту сверхсложную зиму.

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