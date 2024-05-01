Настя Каменских высказалась об отношениях с молодым певцом, с которым мыло флиртовала в новом клипе

Артистка рассказала, как познакомилась с Ostrovskiy и почему его пригласила сняться в своем новом видео.

Украинская певица Настя Каменских призналась, в каких отношениях находится с молодым артистом Ostrovskiy, с которым мыло флиртовала в своем новом клипе на песню "Moloko".

Исполнительница в интервью для сайта ТСН.ua рассказала, что познакомилась с артистом за кулисами одной из музыкальных премий и хорошо подружилась. Когда Каменских запланировала снимать новый клип, решила предложить Ostrovskiy сыграть одну из ролей. Певица вместе с командой была убеждена, что молодому артисту прекрасно удастся реализовать на экранах молочника, с которым она по сюжету мило флиртовала.

Кадры из нового клипа Насти Каменских / Фото: Пресс-служба NK

"Мы все мгновенно выбрали Ostrovskyi для главной роли, когда режиссерская команда предложила эту идею. Он — молодой, креативный парень с привлекательной внешностью. Его энергия и харизма — именно то, что мы искали для исполнителя роли молочника. Он сразу органично вписался в команду, он не только выполняет режиссерские задачи, но и постоянно импровизирует, а главное — с ним легко и приятно было работать", — высказалась об их сотрудничестве артистка.

Кстати, до и после выхода клипа на экраны вокруг Насти Каменских и Ostrovskiy ходило много сплетен. То артистам приписывали совместный дуэтный трек, то вообще говорили, что между ними романтические отношения. Настя Каменских в шутку ответила, что "экспертам" всегда виднее. Также она подчеркнула, что уже привыкла к сплетням вокруг ее личной жизни.

Кадры из клипа Насти Каменских

"Учитывая количество сплетен о нашем разводе с мужем (Потапом — прим. ред.), я уже давно поняла, что людям со стороны все виднее. Поэтому пусть эксперты и ответят на вопрос, есть ли у нас отношения с Островским", — шутливо ответила исполнительница.

Кадры из клипа Насти Каменских

Напомним, Настя Каменских на днях выпустила новый трек, который получил название Moloko. В частности, исполнительница спела в дуэте с известным певцом. Особенно пользователей заинтересовал клип, где артистка шутливо "полетала" голой на ракете.

Читайте также: