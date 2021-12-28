Настя Покрещук показала себя до и после увеличения скул, и нарвалась на критику

Настя Покрещук показала себя до и после увеличения скул, и нарвалась на критику

Несмотря на негатив, блогерша радуется своему отражению в зеркале.

Обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрещук снова взялась сравнивать себя до и после пластики.

Украинская блогерша неоднократно рассказывала, что до того, как изменила свое лицо, она ненавидела свою внешность и считала себя некрасивой. Сейчас же, после многочисленных манипуляций и уколов красоты, звезда Сети довольна своим отражением в зеркале.

Настя опубликовала в Instagram фотоколлаж, где показала снимок трехлетней давности и современное фото. На первом кадре Покрещук предстала блондинкой, с натуральными скулами и с увеличенными губами. На втором – после ряда трансформаций и с красными прядями.

Анастасия Покрещук до и после пластики / instagram.com/_just__queen_

"30 лет и 33, пацаны. Кого выберешь ты? Всего три года разница, а результат еб**ший, я считаю", – подписала публикацию она.

Впрочем, большинство пользователей отметили, что Настя переусердствовала с пластикой, добавив, что "до" им больше по душе.

Что слишком, то не здраво

Красавица была

До лучше, сделала из себя уродку

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