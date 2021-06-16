Настя Приходько без макияжа и фотошопа показала, как кормит сына грудью

Артистка поздравила поклонников с Днем естественной красоты.

Украинская певица Настя Приходько, которая ранее честно призналась, колола ли ботокс, поздравила поклонников с Днем естественной красоты.

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По этому случаю у себя в Instagram знаменитость разместила фотографию, где предстала без макияжа. Фотография также не была обработана фотошопом. На снимке уставшая Настя кормит маленького сына грудью.

"Слава Богу, что мода на искусственность уходит и мы возвращаемся к своим истокам! Сегодня день естественной женской красоты! С праздником, мои красавицы. PS Фото без фильтров и фотошопа", — отметила артистка.

instagram.com/prykhodko_official

Приходько также призналась, что она не любит макияж, однако профессия обязывает иметь определенный вид на всевозможных мероприятиях.

"Я всю жизнь любила ходить без косметики! Но, профессия обязует лоск, шик и блеск! Как хорошо, что есть социальные сети и я могу позволить себе быть разной, но, самое главное, не стесняясь показывать себя такой, какая я есть в обычной жизни", — отметила Приходько.

Напомним, несколько недель назад Анастасия Приходько в окружении трех своих детей записала смешное видео. Артистка поздравила всех с Днем защиты детей.

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