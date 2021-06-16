Настя Приходько без макияжа и фотошопа показала, как кормит сына грудью

Артистка поздравила поклонников с Днем естественной красоты.
Украинская певица Настя Приходько, которая ранее честно призналась, колола ли ботокс, поздравила поклонников с Днем естественной красоты.
По этому случаю у себя в Instagram знаменитость разместила фотографию, где предстала без макияжа. Фотография также не была обработана фотошопом. На снимке уставшая Настя кормит маленького сына грудью.
"Слава Богу, что мода на искусственность уходит и мы возвращаемся к своим истокам! Сегодня день естественной женской красоты! С праздником, мои красавицы. PS Фото без фильтров и фотошопа", — отметила артистка.
Приходько также призналась, что она не любит макияж, однако профессия обязывает иметь определенный вид на всевозможных мероприятиях.
"Я всю жизнь любила ходить без косметики! Но, профессия обязует лоск, шик и блеск! Как хорошо, что есть социальные сети и я могу позволить себе быть разной, но, самое главное, не стесняясь показывать себя такой, какая я есть в обычной жизни", — отметила Приходько.
Напомним, несколько недель назад Анастасия Приходько в окружении трех своих детей записала смешное видео. Артистка поздравила всех с Днем защиты детей.