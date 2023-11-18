Настя Приходько честно призналась, почему ее муж не воюет на фронте

Также исполнительница ответила, планирует ли эмигрировать из Украины.
Украинская артистка Настя Приходько ответила, почему ее муж Александр не воюет на фронте и что она будет делать, если он все же получит повестку.
Исполнительница в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поделилась, что пока ее возлюбленному по закону не могут вручить повестку. Дело в том, что он многодетный отец, поэтому его не могут призвать на службу. Однако Настя не исключает того, что в украинском законодательстве может что-то измениться.
"Он многодетный отец. Сейчас, как есть, мы в рамках закона. Мы остаемся здесь. Что будет потом, я не знаю. Мы никуда не едем. Если будет такой закон, я, пожалуй, тогда смогу ответить. Пока я не знаю" ", – прокомментировала Приходько.
Также артистка откровенно призналась, что ее семья не собирается уезжать из Украины, хотя они могут это сделать. Певица говорит, что может разве что вывезти детей за границу, чтобы дочь и сыновья чувствовали себя в безопасности. Однако Настя верит в ВСУ и надеется, что Украина как можно скорее победит в войне с Россией.
"Сейчас эмигрировать? Куда, зачем? Приехать туда, чтобы потом тебе показали свое место и сказали, что ты здесь не свой. Здесь я на своей земле. Я хочу остаться на своей земле. Я не хочу на чужбину. Я не хочу, чтобы там обижали моих детей. Продать все, уехать за границу, начать строить свою жизнь ради чего? Я не покину Украину, как бы ни было тяжело. Я могу детей вывезти, я могу это сделать, чтобы сохранить им жизнь, потому что для каждой мамы самое главное – это дети. Я хочу, чтобы мы остались, чтобы наши ребята как можно быстрее добились победы, я верю в нашего президента, я верю в наших людей, я верю в ВСУ. Кроме Украины, у меня ничего нет, я хочу быть здесь", - добавила певица.
Отметим, Настя Приходько и Александр поженились в 2013 году. Пара имеет двух общих сыновей – 8-летнего Гордия и 2-летнего Луку. Также муж певицы удочерил ее дочь от предыдущего брака – 13-летнюю Нанну.
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