Настя Приходько честно призналась, почему ее муж не воюет на фронте

Украинская артистка Настя Приходько ответила, почему ее муж Александр не воюет на фронте и что она будет делать, если он все же получит повестку.

Исполнительница в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поделилась, что пока ее возлюбленному по закону не могут вручить повестку. Дело в том, что он многодетный отец, поэтому его не могут призвать на службу. Однако Настя не исключает того, что в украинском законодательстве может что-то измениться.

"Он многодетный отец. Сейчас, как есть, мы в рамках закона. Мы остаемся здесь. Что будет потом, я не знаю. Мы никуда не едем. Если будет такой закон, я, пожалуй, тогда смогу ответить. Пока я не знаю" ", – прокомментировала Приходько.

Настя Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Также артистка откровенно призналась, что ее семья не собирается уезжать из Украины, хотя они могут это сделать. Певица говорит, что может разве что вывезти детей за границу, чтобы дочь и сыновья чувствовали себя в безопасности. Однако Настя верит в ВСУ и надеется, что Украина как можно скорее победит в войне с Россией.

"Сейчас эмигрировать? Куда, зачем? Приехать туда, чтобы потом тебе показали свое место и сказали, что ты здесь не свой. Здесь я на своей земле. Я хочу остаться на своей земле. Я не хочу на чужбину. Я не хочу, чтобы там обижали моих детей. Продать все, уехать за границу, начать строить свою жизнь ради чего? Я не покину Украину, как бы ни было тяжело. Я могу детей вывезти, я могу это сделать, чтобы сохранить им жизнь, потому что для каждой мамы самое главное – это дети. Я хочу, чтобы мы остались, чтобы наши ребята как можно быстрее добились победы, я верю в нашего президента, я верю в наших людей, я верю в ВСУ. Кроме Украины, у меня ничего нет, я хочу быть здесь", - добавила певица.

Настя Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, Настя Приходько и Александр поженились в 2013 году. Пара имеет двух общих сыновей – 8-летнего Гордия и 2-летнего Луку. Также муж певицы удочерил ее дочь от предыдущего брака – 13-летнюю Нанну.

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