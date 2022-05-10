Настя Приходько гневно отреагировала на выступление Повалий на Дне победы в РФ с украинской песней

Настя Приходько гневно отреагировала на выступление Повалий на Дне победы в РФ с украинской песней

Украинская артистка Настя Приходько не смогла спокойно наблюдать, как певица Таисия Повалий выступает в РФ в то время, когда россияне убивают украинцев.

Приходько считает, что Повалий следует немедленно лишить звания "Народной артистки Украины", ведь она недостойна его иметь. Более того, украинская певица этого добивается уже восемь лет.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я не сломалась за 8 лет борьбы здесь против этой нечести. Боролось против украинских изменников, когда почти не чувствовала поддержки, боролось против русских и их нападок со всех сторон! И об этой гнили говорила восемь лет – забрать, бл*дь, звание забрать право выступать на территории Украины!" – высказалась исполнительница.

Вместе с тем, Приходько считает, что следует немедленно лишить всех званий и других украинских знаменитостей, которые ведут себя так, будто войны в Украине нет, а Россия не убивает мирных жителей.

"Во время войны петь в Кремле украинские песни в то время, когда гибнут украинцы, это уже за пределом добра и зла… От Тодоренко до Повалий, от Лободы до Елки, и так далее – лишить всех званий и запретить выступления в публичных просторах! Навсегда ", — подытожила Приходько.

Напомним, выступление Таисии Повалий на Дне победы в РФ осудили и другие знаменитости. Они гневно отреагировали на это в своих фотоблогах.

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