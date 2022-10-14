Настя Приходько намекнула, что Константин Меладзе ее домогался: "Это очень грязная история"

Украинская певица Настя Приходько очень неохотно вспоминает период сотрудничества с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Когда-то исполнительница призналась, что между ней и продюсером произошла одна ужасная ситуация, впрочем, какая именно – тогда артистка не сказала. Мол, начнут говорить, что это скандал и хайп накануне выхода песни. Впрочем, и сейчас Приходько не хочет вдаваться в подробности своих отношений с продюсером.

Константин Меладзе / Фото: facebook.com/meladzepage

В интервью Rostyslove Production Настя призналась, что расскажет все в преклонном возрасте, а сейчас еще раз подчеркнула, что история очень грязная. "Много лет спустя люди не смогут меня обвинить и поймут насколько тяжело и больно мне было", — отметила Настя.

"Я буду ее рассказывать, когда буду в преклонном возрасте, потому что история… Я не боюсь ее рассказывать, она просто очень грязная. Будет грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак. Это такая у меня психологическая травма, наверное, на всю жизнь остается и она у меня очень болит", — призналась певица.

Константин Меладзе и Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Приходько поделилась, что после сотрудничества с Меладзе у нее начались панические атаки и боязнь людей. Знаменитости даже пришлось обращаться к психологам:

"Я очень много работала с психологами, но из-за той истории, которая произошла, у меня начались панические атаки, боязнь людей и я это сравниваю как раз тот период от начала работы с Константином Меладзе и до той истории, которая произошла с ним потом. Мне кажется, если я расскажу эту историю, то люди начнут меня жалеть и видеть во мне человека, который жалуется или он слабый. Может потом, когда я расскажу, люди скажут, почему ты не рассказала раньше, потому что нас таких много ... " - сказала Приходько.

Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, что когда Насте Приходько было 16 лет, она приняла участие в кастинге в "ВИА Игру". Кастинг она не прошла, но стала победительницей российской "Фабрики звезд-7", которой заведовал продюсер трио Константин Меладзе. С ним же Приходько ездила на "Евровидение-2009" от России, где пела песню на украинском "Мамо". Тогда артистка заняла 11-е место. Со временем сотрудничество Приходько и Меладзе прекратилось. Почему именно рассорились певица и продюсер неизвестно до сих пор. Российские СМИ даже приписывали им роман. Сама же Приходько с болью и осбидой вспоминает период сотрудничества с Меладзе.

Напомним, что скандал вокруг Константина Меладзе начался тогда, когда Ани Лорак рассказала, что в свое время продюсер предлагал ей помочь с карьерой и просил от Ани определенную плату. Предложение лежало в личной плоскости. Впрочем, после того как исполнительница не согласилась на условия сотрудничества, продюсер запретил всем своим знакомым общаться с ней.

Потом заговорила и певица Оля Полякова. Она записала видеообращение, где сообщила, что верит Ани, ведь и сама получала пикантное предложение от Меладзе.

Читайте также: