Настя Приходько о сложных родах в 22: "Мама подписала отказ от обезболивания"

Артистка вспомнила, как тяжело ей далась первая беременность.

Украинская певица Настя Приходько, которая в апреле в третий раз стала мамой, подверглась ностальгии.

Так, на странице в Instagram артистка поделилась эксклюзивными архивными кадрами, где изображена 22-летней со своим первенцем, дочерью Наной, которой сейчас уже 11 лет. Вспомнила Приходько и свои тяжелые роды.

instagram.com/prykhodko_official

"И в последние дни я уже просто изнемогала. Я думаю, это чувство знакомо каждой маме: "лишь бы родить". Просто я не знала еще тогда, что меня ждет 12 часов адской боли, от которой я буду терять сознание в буквальном смысле. Это сейчас всех учат дыхательным техникам, принятию, расслаблению и все в этом роде, хотя, не могу сказать, что это спасает. А тогда этого не было. Моя мама, вместо меня, подписала отказ на все виды обезболивания, в том числе и эпидуралку, мотивируя тем, что "я должна понять, что такое роды и тогда ребенок будет мне важен и я осоназаю его!" — поделилась артистка.

instagram.com/prykhodko_official

Вместе с тем Приходько отметила, что любовь к ребенку нельзя приравнивать к количеству боли или испытаний для женщины. Также певица отметила, что у нее любовь к ребенку появилась, только маленькую Нану положили ей на живот.

"Я увидела ее и поняла, что ради нее я готова была бы еще не раз пройти такую боль!" — сказала знаменитость.

instagram.com/prykhodko_official

Напомним, что Анастасия Приходько родила дочь Нану 4 апреля 2010 от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. В 2013 пара разошлась. В том же году Приходько второй раз вышла замуж, ее избранником стал мужчина по имени Александр. С ним Анастасия училась в одной школе. Любимому певица подарила двоих детей — в 2015-м — сына Гордея, в 2021-м — сына Луку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку