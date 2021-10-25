Настя Приходько показала, как крестила крошечного сына в Феофании

Артистка несколько засветила лицо младенца.

Украинская певица Настя Приходько на днях покрестила своего младшего сына Луку.

На странице в Instagram молодая мама показала, как проходило таинство. Со своими подписчиками звезда поделилась фото и видео важного для семьи события. Судя по геолокации, крещение проходило в Феофании.

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Малыш вел себя спокойно, разве что немного разволновался, когда священник поливал его головку водой.

"Наш дорогой, любимый, родной мальчик! Лука! Мы с папой, Наной и Гордеем очень счастливы, что у тебя появился Ангел-хранитель. Пусть он возьмет тебя под свои крылья и оберегает от всех бед, дарит свое Божественное тепло и защиту! Мы тебя очень сильно любим! А крестные у тебя лучшие", — сообщила молодая мама.

Кстати, сегодня Луке исполнилось семь месяцев, о чем Приходько рассказала в своих сторис. А во время крещения звезда несколько засветила лицо мальчика.

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