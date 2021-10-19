Настя Приходько показала редкие фото с мужем и призналась ему в любви

Артистка очень счастлива в личной жизни.

Украинская певица Анастасия Приходько порадовала поклонников редкими кадрами своего мужа Александра.

Как известно, избранник артистки не публичный человек и не очень хочет стать светским львом. Поэтому появление любимого исполнительницы у нее в Instagram — большая редкость.

В фотоблоге Анастасия разместила несколько кадров, на которых ее любимый стоит позади нее и нежно обнимает. Улыбающаяся Приходько изображена в белом пальто, украшенным искусственным мехом и пьет кофе. Фотографии были сделаны в Киеве, на Крещатике.

Настя Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

"Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка. Во всех моих идеях фикс, когда я с горящими глазами бегу "поперед батька сами знаете куда", я знаю, что когда я обернусь, ты всегда будешь бежать со мной со словами "что на этот раз?" Но, будешь рядом! Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные тайком на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся", — подписала фото Настя.

Настя Приходько с мужем / instagram.com/prykhodko_official

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