Настя Приходько покрестила крошечного сына и рассекретила крестных

Артистка тщательно подготовилась к таинству.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о празднике в ее семье.

Так, сегодня Настя и ее муж, бизнесмен Александр покрестили младшего сына Луку. Об этом молодая мама рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Приходько разместила снимок, на котором показала и крестных малыша.

Ими стали не публичные люди. Так, по словам Насти, крестной мамой Луки стала ее подруга по имени Мария. О крестном отце звезда пока ничего не рассказала.

instagram.com/prykhodko_official

"Сегодня у тебя появился свой ангел! Мы тебя любим, наш Лука!" — подписала кадр певица.

Отметим, что для такого важного события знаменитая мама принарядилась. Настя утром сделала красивый макияж, прическу и нарядилась в элегантное платье.

instagram.com/prykhodko_official

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