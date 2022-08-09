Настя Приходько призналась, как изменился ее заработок из-за войны: "Теперь я содержанка"

С начала полномасштабной войны заработок артистов изменился. В настоящее время они практически ничего не зарабатывают.

В частности, безработной оказалась и Настя Приходько. Она призналась, что у них с мужем до начала полномасштабной войны было много планов. Но из-за нехватки финансов это все пришлось отложить.

"Мы хотели сделать гараж, закрыть террасу, снимать видео. Все было, но все ушло в п*зду… Муж зарабатывает, но где-то 70% его бизнеса сейчас умножено на ноль. Сейчас я безработная вообще. Теперь я содержанка", — рассказала знаменитость в интервью Алине Доротюк.

Настя Приходько с мужем / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя призналась, что сейчас ей сложно, ведь привыкла, что у нее есть заработок. Впрочем, денег у мужа звезда не просит.

"Я не тот человек, который будет просить. Хотя многие и скажут, что это же муж, но нет. Если мне что-то нужно будет, то я подожду, намекну, но прийти и попросить сложно", — добавила звезда.

Напомним, Настя Приходько снова "наехала" на рэпера и продюсера Потапа. Певице не нравится поведение артиста во время войны в Украине.

Читайте также: