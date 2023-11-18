Исполнительница Анастасия Приходько прокомментировала суды с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Конфликт между ними возник в 2018 году. Певица была возмущена, что политик обманом использовал ее в своей предвыборной агитации. Приходько в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" отметила, что подала на Порошенко в суд, чтобы отстоять свои права.

"Я просто отстаивала свои права человека. Эти события начались после того, как он незаконно использовал меня в своей предвыборной агитации, даже не спросив моего разрешения. Я поперла судом, потому что надо отстаивать себя. Мне было сложно. Я понимала, что до выборов мне будут постоянно переносить суды. Я понимала, что это судебная система. Здесь было дело принципиальное", — прокомментировала певица.

Петр Порошенко / Фото: commons.wikimedia.org

Артистка говорит, что поплатилась за свой поступок тем, что ей и мужу аннулировали американские визы. Приходько не объяснили причины такого решения. Визы певица не может восстановить.

"У меня и моего мужа забрали визы в Америку. Меня сняли беременной с рейса. Мне ничего не объяснили, даже не дали письмо объяснения, почему так все произошло. Я даже не понимаю, по каким причинам мне аннулировали визу. Мне сказали, что эта информация конфиденциальная. К сожалению, я не могу восстановить свою американскую визу и не могу поехать туда на гастроли", — рассказала артистка.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасию Приходько очень сильно возмущает, что она не может поехать в США. По ее словам, у нее есть немало запросов на благотворительные концерты. Когда знаменитость последний раз ездила в США, собрала там 50 тысяч долларов, которые отдала на благотворительность.

"Меня в США очень много людей ждут, которые меня приглашали и говорили, что мы можем сделать более мощный тур по городам Америки и собрать больше денег. За прошлый тур мы отдали 50 тысяч долларов, это 2015 год. Мы тогда все передали. Я понимаю, что я сейчас могла бы гораздо больше сделать. Но амбиции Петра Алексеевича, наверное, пошли не на пользу нашего государства, а на свои какие-то интересы", — добавила певица.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напомним, конфликт между Настей Приходько и Петром Порошенко возник в 2018 году. Как говорила артистка, тогда пятый президент обманом снял ее в предвыборном ролике. Певица подала в суд на политика и выиграла дело. Тогда Порошенко должен был выплатить Приходько 260 тысяч гривен.

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