Настя Приходько прошлась по артистам, выступившим на фестивале Вайкуле: "Там сидела русская челядь"

Артистка озвучила свою позицию и объяснила, почему бы никогда не приняла приглашение на такого рода мероприятие.

Певица Настя Приходько подвергла критике фестиваль Лаймы Вайкуле Laima RendezVous, который артистка проводила в Юрмале в поддержку Украины.

В интервью Алине Доротюк Приходько призналась, что никогда бы в жизни не согласилась поучаствовать в таком мероприятии и объяснила почему. Также исполнительница отметила, что Вайкуле пригласила тех украинских певцов, которые в свое время выступали в россии.

"Алексеев Беларусь представлял, Полякова с Киркоровым целовалась, с Басковым концерты вела. Макс Барских. Почему на этом концерте не было" Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (певец SUROV – прим. ред.)? Почему нет "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Потому что там вся эта русская челядь сидела. Все пришедшие это кто? Это же россияне. Это все россияне сидели в зале", – озвучила свое мнение Приходько.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Артистка добавила, что никогда бы в жизни не стала выступать перед россиянами, даже если они "хорошие русские":

"Мне Лайма Вайкуле, не Вайкуле. Макаревич, не Макаревич. Мне уже все равно кто вы. Вы тоже поговорили, поговорили и забыли и ничего не сделали для того, чтобы в россии что-то изменить. Выступать перед русней – ни в коем случае", – решительно заявила Приходько.

Напомним, что в июле этого года латвийская певица Лайма Вайкуле в Юрмале провела свой фестиваль Laima RendezVous в поддержку Украины. Мероприятие было благотворительным, изъятые деньги будут направлены на помощь украинским детям. Вайкуле пригласила выступить украинских артистов Олю Полякову, ALEKSEEV, Макса Барских и Верку Сердючку. Также на Laima RendezVous спел лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, а в зале сидела Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. Все эти русские артисты поддержали Украину и уехали из россии.

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