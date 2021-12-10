Настя Приходько рассказала, как политик присылал ей свои обнаженные фото: "Господи, фу"

Артистка после этого удаляет запросы от пользователей.

Известная певица Анастасия Приходько рассказала, что мужчины иногда посылают ей откровенные фото в личные сообщения.

В частности, интимные снимки ей бросал в Instagram украинский политик. Об этом она сообщила в программе "Звездный путь".

"Боже, это ужас. Я не буду говорить, он еще и из одной партии известной. И он умудрился на фоне флагов сделать фото", – поделилась исполнительница.

После этого случая артистка удаляет запросы от пользователей в личные сообщения и почти не читает, что ей пишут в директе.

"Я просто все эти запросы отправляю в спам. Не пишите мне никто, потому что это был только один мой раз, когда я зашла посмотреть. И после этого я не хочу туда заходить. Господи, фу! Как вспомню, оно у меня теперь перед глазами", – рассказала она.

А вот больше всего звезда любит общаться в Instagram с коллегой Олей Поляковой. Настя призналась, что обожает певицу и считает ее королевой шоу-биза и прекрасной женщиной.

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