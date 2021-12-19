Настя Приходько рассказала, какие подарки подготовила детям на праздники

Дети заказали довольно дорогие презенты.

Певица Настя Приходько рассказала, какие подарки подготовила детям в День святого Николая и Новый год.

В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что на 19 декабря ее старшая дочь Нана и сын Гордей попросили костюмы из сериала "Игра в кальмара".

"Я запрещаю, но этот TikTok, они там все находят, ну ладно. Потом они хотят вдвоем Airpods на Новый год, а старшая дочь еще так намекнула, что она сейчас очень старается в плане занятий, она хочет новый айфон", – рассказала звезда .

Настя Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не волнуется ли артистка, что такие подарки могут разбаловать ребенка, Настя ответила: "Она уже четыре года ходит с шестым айфоном и ничего страшного. Все по порядку — если хорошо закончит школу, мы ей подарим, если нет, то пускай извиняет. У нас так было в прошлом году — она осталась без подарка".

Что дети Анастасии Приходько заказали на Святого Николая

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