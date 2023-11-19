Настя Приходько рассказала, почему хейтит Потапа и какой его поступок ее оскорбил: "Унизил всю страну"

Певица Анастасия Приходько рассказала, почему постоянно критикует поведение Потапа и какой поступок репера ее больше всего оскорбил.

Как призналась артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", их конфликт начался в далеком 2011 году. По словам исполнительницы, виноват в их недоразумениях именно Потап, ведь он некорректно вел себя в ее сторону. Подробности знаменитость не стала рассказывать, ведь все еще надеется, что рэпер наберется мужества и во всем признается.

"Эта история тянется уже очень давно, просто у Потапа не хватает сил рассказать, с чего это все началось. Началось это в далеком 2011 году в Крыму, мы выступали на одном празднике. Я первая никогда никого не трогаю. Если Потап найдет в себе силы и мужество рассказать, как он вел себя неоднократно в мою сторону, тогда я буду говорить о произошедшем. Но я даю ему возможность, чтобы он, как мужчина, сказал, что происходит", — отметила Приходько.

Настя Приходько и Потап

Певица говорит, что их конфликт набрал обороты уже во время войны с Россией. Исполнительницу неоднократно шокировало поведение Потапа. Больше всего знаменитость возмутило, когда после начала российского вторжения на восток Украины, продюсер поехал в Россию и снимал там штаны со словами благодарности за возможность выступать. По мнению Насти, Потап тогда унизил всю Украину.

"Потом уже начались истории, которые начались во время войны. Для меня было самое ужасное, когда он снял штаны в Кремле и сказал: "Спасибо, что вы нас принимаете". Я считаю, что он просто унизил всю страну таким образом. Для меня это очень обидный поступок, потому что я их не благодарила тогда. У нас началась война, у нас Дебальцево, Иловайск, Донецкий аэропорт, и здесь ты приезжаешь снимаешь штаны. Это были неоднократные его поездки туда, встречи с россиянами", — рассказала артистка.

Анастасия Приходько и Потап

Анастасия Приходько убеждена, что поведение Потапа во время полномасштабной войны недопустимо, ведь он творит странные вещи и выпускает некорректные песни. По мнению певицы, время рэпера уже истекло.

"То, что он сейчас делает, говорит, выпускает... Я считаю, что это просто позор нашей страны. Я не считаю, что такой артист должен ехать за границу, популяризировать Украину... Не буду его унижать, но сейчас не время для него. ", – добавила артистка.

Отметим, Настя Приходько и Потап враждуют уже продолжительное время. Что именно стало причиной конфликта – неизвестно. Ни Приходько, ни Потап не вдаются в детали. Певица говорит, что недоразумения между ними возникли в 2011 году, а после 2014 года их вражда усилилась.

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