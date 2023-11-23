Настя Приходько разнесла Фарион и Бенюка, осудивших русскоязычных украинцев

Украинская певица Анастасия Приходько высказала свое мнение по поводу языкового скандала с Ириной Фарион, которую поддержал украинский актер Богдан Бенюк.

Так, позицию языковеда Настя считает позорной. Артистка рассказала, что для нее языковой вопрос это "открытая рана, в которую каждый начинает тыкать пальцами". По мнению Приходько, в нашей стране сейчас есть более важные дела.

"Мне кажется, если ты хочешь привлечь к себе внимание ты должен поднять языковой вопрос. Эти ссоры сейчас не в пору. Нам нужно страну удержать, ребят сохранить, а они начинают со своим языковым вопросом", – заявила артистка в интервью Славе Демину.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

К тому же, звезда подчеркнула, что этот скандал побуждает бойцов делать вопреки. Мол, защитникам и защитницам теперь не захочется переходить на украинский язык в знак протеста. В разжигании еще большей ненависти Настя и обвинила Фарион с Бенюком.

"Она сделала другую вещь. Люди принципиально потом стали говорить по-русски. И они не хотели переходить на украинский благодаря таким, как Ирина Фарион. И мы все видели в TikTok, когда говорят: "А, если я не защищаю, то откройте границу, я русскоязычный, я поеду". Вот что делает Ирина Фарион. Она несет грешное вместе с Богданом Бенюком", – добавила Приходько.

Осудив позицию Фарион, певица посоветовала языковеду перебросить свое внимание на домашние дела и не "раскалывать общество".

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, недавно Сеть всколыхнуло громкое заявление Ирины Фарион. Доктор филологических наук обвинила военных, в том числе бойцов "Азова" в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Такую непонятную позицию недавно поддержал известный украинский актер театра и кино Богдан Бенюк, отметив, что Фарион говорит "правильную вещь".

Напомним, недавно украинская певица Анастасия Приходько во время полномасштабной войны принялась рекламировать компанию, не вышедшую с рынка РФ. Певица честно призналась, почему стала с ними сотрудничать.

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